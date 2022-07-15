15 Июля 2022 15:00

Арт-инсталляцией станет морская нефтяная платформа в Великобритании

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Выведенная из эксплуатации морская нефтяная платформа в Северном море станет первой в мире крупной публичной арт-инсталляцией в Великобритании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Seemonster.co.uk.

Креативный объект, получивший название See Monster, имеет цель вдохновить идеи о перепрофилировании крупных промышленных сооружений в дизайнерские решения для устойчивого будущего.

450-тонная платформа перевезена морем в английский город Уэстон-супер-Мар на бортовой барже размером с футбольное поле. Сооружение станет культовой достопримечательностью на берегу моря, где предварительно сконструированы для него опоры. Вся конструкция будет иметь высоту 35 метров в самой высокой точке.

Реализацию See Monster планируют завершить в августе, который будет состоять из четырех общедоступных уровня, анимированного водопада высотой 10 метров, кинетической инсталляции из 6 тыс. элементов, формирующих мерцающую чешую монстра, оазиса на борту из трав, растений и деревьев, отобранных для процветания в приморском микроклимате, сидячего амфитеатра и студии вещания.

Проект See Monster воплощен в жизнь творческой студией Newsubstance из английского города Лидса и является одним из десяти творческих проектов, заказанных в рамках самой крупной и амбициозной творческой программы «Креативность в Великобритании» UNBOXED проходящей по всей стране до октября 2022 года.





Фото: seemonster.co.uk