Арслан Дандыбаев назначен замакима Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Экс-шеф Протокола Первого Президента РК - Елбасы Арслан Дандыбаев назначен заместителем акима Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он будет курировать вопросы в сфере туризма, спорта, природного ресурса. Об этом сообщил пресс-секретарь акима области Айдар Башбаев на своей странице в сети Facebook.

Арслан Дандыбаев родился в 1975 году. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая по специальности «специалист по международным отношениям, референт».

Трудовую деятельность начал специалистом, атташе Департамента консульской службы Министерства иностранных дел.

В разные годы работал: Атташе Консульства РК в Турции, вице-консулом Генерального консульства РК в Амстердаме, вторым секретарем, первым секретарем Дипломатической миссии РК в Королевстве Нидерланды, первым секретарем Посольства РК в Турции, начальником Отдела государственных и правительственных визитов Службы государственного протокола Министерства иностранных дел РК, главным экспертом, Консультантом Протокола Президента РК, советником Генерального консульства РК в Турции, генеральным консулом РК в Турции, руководителем представительства Министерства иностранных дел РК в Алматы, руководителем Службы протокола АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», шефом Службы государственного протокола Министерства иностранных дел РК, заместителем Шефа Протокола Президента РК, шефом Протокола Первого Президента РК - Елбасы.





Напомним, решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Дандыбаев Арслан Момышевич освобожден от должности Шефа Протокола Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в связи с переходом на другую работу.