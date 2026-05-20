«Арсенал» впервые за 22 года стал чемпионом Англии

Лондонский Арсенал досрочно стал чемпионом английской Премьер-лиги впервые за 22 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Чемпионство «канониров» стало возможным по итогам матчей 37-го тура АПЛ: «Арсенал» одержал победу над «Бёрнли», а «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» — 1:1.

После 37 туров команда Микеля Артеты набрала 82 очка и стала недосягаемой для ближайшего преследователя. «Манчестер Сити», возглавляемый Пепом Гвардиолой, имеет 78 баллов и лишился математических шансов на титул.

В последний раз «Арсенал» выигрывал чемпионат Англии в сезоне-2003/04 под руководством Арсена Венгера. Тогда лондонский клуб завершил сезон без единого поражения и получил прозвище «непобедимые».

Нынешний титул стал для «Арсенала» 14-м в истории клуба.

Ранее стало известно, что лондонский «Челси», за который с 1 июля будет выступать казахстанец Дастан Сатпаев, назначил на пост главного тренера испанского специалиста Хаби Алонсо.