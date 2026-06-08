Арсенал с подозрительными предметами нашли в багажнике авто в Алматы

Полиция Алматы обнаружила в багажнике автомобиля предметы, похожие на оружие. Обыск произошел на окраине города при въезде в южную столицу, передает агентство Kazinform.

В Алматы на одном из стационарных постов «Рубеж» сотрудники полиции остановили автомобиль Mercedes, за рулем которого был 45-летний мужчина.

В ходе осмотра транспортного средства в багажном отделении были обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с оружием и специальными средствами.

— По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-баллистическая экспертиза, направленная на установление происхождения и предназначения изъятых предметов. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, — сообщили в департаменте полиции города Алматы.

Ранее Главная транспортная прокуратура РК призвала граждан добровольно сдавать незаконно хранящиеся оружие и другие запрещенные предметы.