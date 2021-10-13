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    21:20, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Арсенал оружия и боеприпасов изъяли у мужчины в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Арсенал оружия и боеприпасов изъяли у мужчины в Караганде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    11 октября в Караганде в ходе комплексного оперативно-профилактического мероприятия сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Карагандинской области задержали автомобиль под управлением 26-летнего мужчины. В ходе осмотра транспортного средства полицейские обнаружили газовый пистолет.

    Водитель пояснил, что у него по одному из адресов хранятся травматический пистолет и 2 охотничьих ножа. Данное оружие было изъято. Также по другому адресу, в частном доме, в котором проживает родственница задержанного, правоохранители изъяли незарегистрированный винчестер и 20 патронов.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 287 УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Ведется расследование.


    Теги:
    Борьба с преступностью Карагандинская область для mail.ru Правоохранительные органы
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