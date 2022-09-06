«АрселорМиттал» инвестирует в Казахстан 1 млрд долларов - Лакшми Миттал

НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - Президент принял исполнительного председателя правления компании «АрселорМиттал» Лакшми Миттала. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ключевой темой беседы стали вопросы, связанные с обеспечением условий безопасности на производстве, справедливой оплатой труда для местных граждан, выполнением социальных обязательств и модернизацией материально-технической базы.

Глава государства указал на исключительную важность соблюдения компанией данных требований и обязательств.

Наряду с этим, Президент акцентировал внимание на вопросе удовлетворения потребности внутреннего рынка за счет поставок продукции «АрселорМиттал Темиртау».

Кроме того, отдельное внимание было уделено мерам компании по сокращению выбросов парниковых газов.

Лакшми Миттал заверил Касым-Жомарта Токаева в том, что в ближайшее время «АрселорМиттал» инвестирует в Казахстан 1 млрд долларов, большая часть которых будет направлена на модернизацию производства.