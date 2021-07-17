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    18:30, 16 Июль 2021 | GMT +6

    АРРФР, КАSЕ и PwC намерены сотрудничать в вопросах «зеленого» финансирования

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в рамках конференции «Зеленое финансирование и рынок долгового капитала» Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, АО «Казахстанская фондовая биржа, ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори» (PwC Kazakhstan) заключили меморандум о сотрудничестве в целях продвижения принципов устойчивого финансирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Стороны меморандума объединят усилия по продвижению принципов устойчивого финансирования на казахстанском финансовом рынке, а также по поддержке корпоративного сектора для финансирования проектов в области устойчивого развития.

    «Финансовый регулятор уже ведет работу по разработке необходимой регуляторной базы для развития рынка устойчивого финансирования на основе лучшей международной практики и стандартов в данной области. Также Агентство намерено принять меры по стимулированию перехода финансовых организаций и листинговых компаний на стандарты ESG на системном уровне путем их интеграции в регулировании систем управления рисками и отчетности. АРРФР будет активно принимать участие во всех мероприятиях, направленных на продвижение вопросов развития рынка устойчивого финансирования и облигаций устойчивого развития в Казахстане», - сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

    Согласно меморандуму, KASE, в свою очередь, будут приниматься меры по стимулированию выпуска казахстанскими эмитентами облигаций устойчивого развития (зеленых, социальных и иных). В целях развития данного направления листинговые правила KASE, наряду с требованиями к листингу «зеленых» облигаций, будут дополнены требованиями к листингу облигаций устойчивого развития. KASE будут предоставлены льготы по уплате листинговых сборов для эмитентов облигаций устойчивого развития, а также соответствующая консультационная поддержка.

    «KASE продолжит работу по внедрению принципов устойчивого развития в части методологии раскрытия нефинансовой информации, разработке требований к листингу облигаций устойчивого развития, предоставит льготы по уплате листинговых сборов для эмитентов облигаций устойчивого развития. Биржа также усилит обучение и консультации по внедрению ESG-стандартов в целях привлечения финансирования, выпуску зеленых облигаций и раскрытию информации во время их нахождения в официальном списке KASE», - отметила председатель правления АО «Казахстанская фондовая биржа» Алина Алдамберген.

    Согласно меморандуму, PwC Kazakhstan будет проведено независимое заверение на соответствие международным стандартам первых пяти выпусков зеленых облигаций и пяти социальных облигаций для казахстанских эмитентов на безвозмездной основе. Кроме того, PwC Kazakhstan будет оказана методологическая поддержка и предоставлены консультации по международной практике создания инфраструктуры финансирования проектов ESG.


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