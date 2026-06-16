ЕС обновляет правила авиаперевозок: что изменится для пассажиров

На текущей сессии Европарламента в Страсбурге евродепутаты добились соглашения по правилам обслуживания авиапассажиров, которое сохраняет компенсацию за задержки рейсов на три часа, обеспечивает более быстрое возмещение расходов, бесплатное размещение детей в креслах и прозрачность цен на авиабилеты, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

Соглашение еще требует формального одобрения на пленарной сессии Европарламента в июле 2026 года и в Европейском совете. В случае утверждения новые правила вступят в силу во второй половине 2027 года.

Основные улучшения для пассажиров следующие: право на компенсацию сохраняется при задержке рейса более чем на 3 часа, отмене полета (если уведомление поступило менее чем за 14 дней) или отказе в посадке. Размер выплаты зависит от расстояния: 250 евро — до 1500 км; 400 евро — от 1500 до 3500 км; 600 евро — для более длинных рейсов.

Авиакомпании смогут сократить компенсацию на 50% на дальних рейсах при определенных условиях «rerouting». Компенсация не выплачивается в случае «чрезвычайных обстоятельств» (стихийные бедствия, война, неблагоприятная погода, буйные пассажиры, отдельные забастовки и т. д.).

Авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам прохладительные напитки каждые 2 часа ожидания, питание после 3 часов и при необходимости, размещение в отеле (максимум 3 ночи) при длительных задержках. Кроме того они должны в течение 4 дней после завершения поездки предоставить четкие электронные инструкции по подаче претензии. Пассажиры имеют 9 месяцев на подачу заявки, а перевозчики — 30 дней на выплату компенсации или обоснованный отказ. Не требуется обязательное использование приложений или аккаунтов.

Сохраняется бесплатное соседнее место для детей до 14 лет с сопровождающим взрослым, а также для пассажиров с ограниченными возможностями и беременных женщин. Пассажиры с инвалидностью сохраняют полные права (компенсация, rerouting, помощь), если пропустили рейс из-за проблем с помощью в аэропорту.

Цена билета с самого начала должна включать ручную кладь (допускаются более дешевые тарифы без нее). Запрещены доплаты за незначительные исправления имени и распечатанные посадочные талоны. Цифровые посадочные талоны должны выдаваться без приложений и аккаунтов.

Президент Европарламента Роберта Метсола подчеркнула, что парламент всегда выступал за сильную защиту прав пассажиров.

— Это соглашение сделает путешествия справедливее и понятнее как для потребителей, так и для авиакомпаний, — заявила она.

Таким образом, после более чем десятилетних переговоров стороны достигли компромисса, который усиливает защиту пассажиров, сохраняя предсказуемость для авиакомпаний.

Ранее новые правила допуска малой авиации к перевозкам разработали в Казахстане.