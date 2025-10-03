РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:53, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Армянский город Капан признан молодежной столицей СНГ в 2026 году

    Решением Совета глав государств СНГ город Капан Сюникской области Армении объявлен молодежной столицей Содружества 2026 года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: verelq.am

    По данным пресс-службы Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, в 2026 году в Капане пройдут ключевые мероприятия программы «Молодежная столица СНГ». Среди них:

    • открытие и закрытие программы;
    • молодежный форум СНГ;
    • лагеря, тренинги и круглые столы для молодежи стран Содружества;
    • презентация возможностей Капана в рамках молодежных программ;
    • заседание Совета по вопросам молодежи СНГ.

    В ведомстве сообщили, что финансирование и кадровый потенциал программ «Молодежная столица СНГ-2026» и «Молодежная столица Армении-2026» будут объединены для повышения эффективности мероприятий и узнаваемости Капана на местном, республиканском и региональном уровнях.

    Ранее сообщалось, что Казахстан принял председательство в Консультативном совете избирательных органов СНГ.

    Армения СНГ Мировые новости
    Мирас Куандыков
    Мирас Куандыков
    Автор
