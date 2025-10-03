Армянский город Капан признан молодежной столицей СНГ в 2026 году

По данным пресс-службы Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, в 2026 году в Капане пройдут ключевые мероприятия программы «Молодежная столица СНГ». Среди них:

открытие и закрытие программы;

молодежный форум СНГ;

лагеря, тренинги и круглые столы для молодежи стран Содружества;

презентация возможностей Капана в рамках молодежных программ;

заседание Совета по вопросам молодежи СНГ.

В ведомстве сообщили, что финансирование и кадровый потенциал программ «Молодежная столица СНГ-2026» и «Молодежная столица Армении-2026» будут объединены для повышения эффективности мероприятий и узнаваемости Капана на местном, республиканском и региональном уровнях.

Ранее сообщалось, что Казахстан принял председательство в Консультативном совете избирательных органов СНГ.