16:53, 03 Октябрь 2025 | GMT +5
Армянский город Капан признан молодежной столицей СНГ в 2026 году
Решением Совета глав государств СНГ город Капан Сюникской области Армении объявлен молодежной столицей Содружества 2026 года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По данным пресс-службы Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, в 2026 году в Капане пройдут ключевые мероприятия программы «Молодежная столица СНГ». Среди них:
- открытие и закрытие программы;
- молодежный форум СНГ;
- лагеря, тренинги и круглые столы для молодежи стран Содружества;
- презентация возможностей Капана в рамках молодежных программ;
- заседание Совета по вопросам молодежи СНГ.
В ведомстве сообщили, что финансирование и кадровый потенциал программ «Молодежная столица СНГ-2026» и «Молодежная столица Армении-2026» будут объединены для повышения эффективности мероприятий и узнаваемости Капана на местном, республиканском и региональном уровнях.
Ранее сообщалось, что Казахстан принял председательство в Консультативном совете избирательных органов СНГ.