Армянский город Гюмри объявлен спортивной столицей стран СНГ в 2024 году

ЕРЕВАН. АРМЕНПРЕСС - КАЗИНФОРМ - Гюмри признан спортивной столицей стран СНГ в 2024 году . Здесь также пройдет конференция Совета по физической культуре и спорту стран СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Арменпресс.



Такое решение было принято на состоявшемся в Минске очередном заседании Совета по физической культуре и спорту СНГ.

Кроме того, полномочный представитель Республики Армения, заместитель министра Республики Армения Карен Гилоян избран председателем Совета по физической культуре и спорту государств-участников сотрудничества независимых государств.

«В рамках сотрудничества стран СНГ большое место отводится спорту. Понемногу отношения становятся намного ближе, а мероприятия становятся намного престижнее. Немаловажным был и вопрос признания спортивной столицы. «В 2024 году Гюмри станет спортивной столицей», - сказал в беседе с «Арменпресс» заместитель министра КГСМС РА Карен Гилоян.

По словам последнего, помимо того, что это спортивная столица, в Гюмри также будут проводиться конференции.

«Было несколько вариантов выбора спортивной столицы, но мы представили Гюмри, представили, каких успехов достигли гюмрийские спортсмены. Поскольку сейчас в Гюмри при поддержке правительства строится крупный спортивный комплекс имени Артура Алексаняна, мы хотели, чтобы они своими глазами увидели, что спорту уделяется серьезное внимание со стороны правительства Армении», - сказал он.