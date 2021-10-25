Армия Судана арестовала переходное правительство и объявила чрезвычайное положение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Суданские военные арестовали членов переходного гражданского правительства, в том числе премьер-министра, и объявили в стране чрезвычайное положение. Глава Суверенного совета Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в телевизионном обращении заявил, что был вынужден пойти на такие действия из-за противостояния между различными политиками и призывов к насилию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Аль-Бурхан пообещал, что Судан будет оставаться верным международным соглашениям и через некоторое время страна может вернуться к гражданскому правлению, это может произойти после выборов, назначенных на июль 2023 года.

«Мы гарантируем приверженность вооруженных сил к завершению перехода к демократии, когда мы передадим власть избранному гражданскому правительству, - сказал Аль-Бурхан. - Происходящее со страной сейчас представляет настоящую угрозу для надежд молодежи, для надежд на построение нации, очертания которой уже начали возникать».

На рассвете в понедельник военные задержали премьер-министра Абдаллу Хамдука и большинство членов кабинета министров. Телеканал Al Hadath ранее передавал, ссылаясь на неназванные источники, что Хамдук был помещен под домашний арест. Сообщается, что он отказался выступить с заявлением в поддержку действий военных. По данным канала, армия арестовала не только министров, но также одного гражданского члена правящего совета, нескольких губернаторов штатов и руководителей политических партий.