Армия Китая продолжает военные учения вокруг острова Тайвань

Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в пятницу продолжает совместные военные учения вокруг острова Тайвань, передает агентство Kazinform со ссылкой на Xinhua.

По словам официального представителя Восточной зоны боевого командования НОАК Ли Си, в ходе учений проведены интегрированные операции внутри и за пределами островной цепи, чтобы проверить возможности совместного захвата права контроля на поле боя, совместного нанесения ударов и захвата контроля над важнейшими районами.

Восточная зона боевого командования НОАК в четверг объявила о проведении вокруг Тайваня учений «Совместный меч — 2024А», которые проходят 23–24 мая.

В пятницу Флотилия береговой охраны Китая провела комплексные учения по правоприменению в акватории к востоку от острова Тайвань.

— Маневры, которые затронули в основном такие программы, как проверка и идентификация, предупреждение и вытеснение, нацелены на отработку способностей флотилии береговой охраны к совместному патрулированию и экстренному реагированию на чрезвычайные ситуации на море, — цитирует Xinhua слова официального представителя Береговой охраны Китая Гань Юй.

Напомним, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала совместные военные учения вокруг острова Тайвань в 07:45 утра в четверг.