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    13:44, 24 Май 2024 | GMT +6

    Армия Китая продолжает военные учения вокруг острова Тайвань

    Армия Китая продолжает военные учения вокруг острова Тайвань
    Фото: freepik.com

    Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в пятницу продолжает совместные военные учения вокруг острова Тайвань, передает агентство Kazinform со ссылкой на Xinhua.

    По словам официального представителя Восточной зоны боевого командования НОАК Ли Си, в ходе учений проведены интегрированные операции внутри и за пределами островной цепи, чтобы проверить возможности совместного захвата права контроля на поле боя, совместного нанесения ударов и захвата контроля над важнейшими районами.

    Восточная зона боевого командования НОАК в четверг объявила о проведении вокруг Тайваня учений «Совместный меч — 2024А», которые проходят 23–24 мая.

    В пятницу Флотилия береговой охраны Китая провела комплексные учения по правоприменению в акватории к востоку от острова Тайвань.

    — Маневры, которые затронули в основном такие программы, как проверка и идентификация, предупреждение и вытеснение, нацелены на отработку способностей флотилии береговой охраны к совместному патрулированию и экстренному реагированию на чрезвычайные ситуации на море, — цитирует Xinhua слова официального представителя Береговой охраны Китая Гань Юй.

    Напомним, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала совместные военные учения вокруг острова Тайвань в 07:45 утра в четверг.

    Теги:
    Военные Учения Китай КНР Тайвань Мировые новости Международные отношения
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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