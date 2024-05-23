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    13:03, 23 Май 2024 | GMT +6

    Армия Китая начала военные учения вокруг Тайваня

    Армия Китая начала военные учения вокруг Тайваня
    Фото: freepik.com

    Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала совместные военные учения вокруг острова Тайвань в 07:45 утра в четверг. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны КНР, передает агентство Kazinform.

    Учения проходят в Тайваньском проливе, в районах к северу, югу и востоку от острова Тайвань, а также в районах вокруг островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь.

    Ли Си, официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК, заявил, что 23–24 мая военнослужащие сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил, ракетных войск данной зоны боевого командования будут задействованы для участия в совместных учениях под кодовым названием «Совместный острый меч-2024A».

    По его словам, в ходе учений внимание будет сосредоточено на совместном патрулировании ВМС и ВВС, совместном захвате права комплексного контроля на поле боя и нанесении точных ударов по ключевым целям. Он добавил, что в ходе учений военные корабли и самолеты НОАК приблизятся к районам вокруг острова Тайвань для патрулирования, и будут проведены интегрированные операции внутри и за пределами островной цепи, чтобы проверить реальные боевые возможности вооруженных сил Восточной зоны боевого командования НОАК для выполнения совместных военных операций.

    Теги:
    Армия Учения Китай Тайвань Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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