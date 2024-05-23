Армия Китая начала военные учения вокруг Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала совместные военные учения вокруг острова Тайвань в 07:45 утра в четверг. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны КНР, передает агентство Kazinform.

Учения проходят в Тайваньском проливе, в районах к северу, югу и востоку от острова Тайвань, а также в районах вокруг островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь.

Ли Си, официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК, заявил, что 23–24 мая военнослужащие сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил, ракетных войск данной зоны боевого командования будут задействованы для участия в совместных учениях под кодовым названием «Совместный острый меч-2024A».

По его словам, в ходе учений внимание будет сосредоточено на совместном патрулировании ВМС и ВВС, совместном захвате права комплексного контроля на поле боя и нанесении точных ударов по ключевым целям. Он добавил, что в ходе учений военные корабли и самолеты НОАК приблизятся к районам вокруг острова Тайвань для патрулирования, и будут проведены интегрированные операции внутри и за пределами островной цепи, чтобы проверить реальные боевые возможности вооруженных сил Восточной зоны боевого командования НОАК для выполнения совместных военных операций.