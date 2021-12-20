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Армения выиграла Junior Eurovision 2021
20 Декабря 2021 00:30
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ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Во Франции определился победитель Junior Eurovision 2021. Им стала представительница Армении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».
Новости по темеJunior Eurovision 2021: казахстанцев призывают поддержать Алинура Хамзина и Бекнура Жанибекулы Президент Армении направил поздравительное послание Елбасы
Казахстанцы Алинур Хамзин и Бекнур Жанибекулы с композицией «Ертегі әлемі» заняли восьмое место. По итогам голосования жюри у Казахстана - 64 балла. 57 баллов получил Казахстан по итогам зрительского голосования.
Финал конкурса в прямом эфире показал телеканал «Хабар».
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