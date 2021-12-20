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Армения выиграла Junior Eurovision 2021

20 Декабря 2021 00:30
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Армения выиграла Junior Eurovision 2021

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Во Франции определился победитель Junior Eurovision 2021. Им стала представительница Армении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

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Казахстанцы Алинур Хамзин и Бекнур Жанибекулы с композицией «Ертегі әлемі» заняли восьмое место. По итогам голосования жюри у Казахстана - 64 балла. 57 баллов получил Казахстан по итогам зрительского голосования.

Финал конкурса в прямом эфире показал телеканал «Хабар».

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