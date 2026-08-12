Армения ведет переговоры с пятью странами о строительстве новой АЭС

Армянская АЭС будет эксплуатироваться до 2036 года, при этом страна уже ведет переговоры с международными партнерами о строительстве новой атомной электростанции, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform в регионе со ссылкой на Armenpress .

Об этом заявил депутат парламентской фракции «Гражданский договор» Арман Егоян, комментируя недавнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По его словам, срок эксплуатации действующей Армянской АЭС установлен исходя из допустимого периода физической эксплуатации станции и соответствующих технических и нормативных документов.

Егоян отметил, что Армения рассматривает строительство новой атомной электростанции и уже проводит переговоры с рядом международных партнеров.

Отдельно депутат обратил внимание на положения Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом, подписанного в 2017 году. По его словам, соглашение не устанавливает дату прекращения эксплуатации действующей АЭС, однако отражает уже существующий срок ее эксплуатации и предусматривает замену станции другой АЭС сопоставимой мощности.

— Не соглашение устанавливает такой срок, а поскольку такой срок существует, он был отражен в соглашении. Но также было отмечено, что атомная электростанция должна быть заменена другой, эквивалентной мощности, — сказал Егоян.

Заявление депутата прозвучало после выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева 11 августа. Алиев сообщил о подготовке программы строительства линий электропередачи через территорию Армении в рамках проекта TRPP. В связи с этим он заявил, что энергетическая инфраструктура Армении в перспективе потребует альтернативных источников, поскольку действующие атомные мощности «рано или поздно будут закрыты».

В Армении ранее заявляли о намерении продлить эксплуатацию Мецаморской АЭС до 2036 года и параллельно подготовить строительство новой станции. Сообщалось, что для нового объекта выбран модульный принцип строительства.

Переговоры о строительстве новой АЭС, согласно заявлениям армянской стороны, ведутся с пятью государствами — США, Францией, Китаем, Россией и Южной Кореей. Выбор нового проекта рассматривается в качестве долгосрочного решения для сохранения атомной генерации в энергетическом балансе Армении после завершения эксплуатации действующей станции.

Ранее сообщалось, что Мецаморская атомная электростанция в Армении остановлена на плановый ремонт сроком на пять месяцев.