    Армения ужесточила правила для «шумных» автомобилей

    Парламент Армении принял проекты поправок в закон «Об обеспечении безопасности дорожного движения» и в Кодекс Республики Армения об административных правонарушениях. Документы предусматривают запрет на установку дополнительных усилителей и громкоговорителей в транспортных средствах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Avtonews.ru

    Согласно законопроекту, необходимость их принятия связана с тем, что громкая музыка через дополнительные усилители и громкоговорители, а также шум от переоборудованных или дополнительных глушителей нарушают общественный порядок, затрудняют движение и мешают водителям слышать звуковые сигналы, в том числе оповещения экстренных служб.

    Соавтор инициативы, председатель Национального собрания Армении Ален Симонян ранее заявил, что полиция будет конфисковывать автомобили, в которых обнаружены дополнительные громкоговорители или сигнальные устройства. Нарушителям также будут назначаться административные штрафы.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривается возможность получения свидетельства о соответствии переоборудованного автомобиля требованиям безопасности в онлайн-формате.

