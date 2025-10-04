Армения ужесточила правила для «шумных» автомобилей

Согласно законопроекту, необходимость их принятия связана с тем, что громкая музыка через дополнительные усилители и громкоговорители, а также шум от переоборудованных или дополнительных глушителей нарушают общественный порядок, затрудняют движение и мешают водителям слышать звуковые сигналы, в том числе оповещения экстренных служб.

Соавтор инициативы, председатель Национального собрания Армении Ален Симонян ранее заявил, что полиция будет конфисковывать автомобили, в которых обнаружены дополнительные громкоговорители или сигнальные устройства. Нарушителям также будут назначаться административные штрафы.

Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривается возможность получения свидетельства о соответствии переоборудованного автомобиля требованиям безопасности в онлайн-формате.