Армения признала Палестину

Республика Армения присоединилась к резолюциям ГА ООН, призывающим к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Армения всегда выступала за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса на основе принципа «двух государств». Об это говорится в заявлении МИД Армении, передает собственный корреспондент Kazinform.

- Республика Армения искренне заинтересована в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, долгосрочного мира между еврейским и палестинским народами. На различных международных площадках мы всегда выступали за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и продолжаем поддерживать решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа «двух государств». Мы убеждены, что это единственный способ гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут воплотить в жизнь свои легитимные устремления.

На основании вышеизложенного Республика Армения подтверждает свою приверженность международному праву, принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов и признает Государство Палестина, - говорится в сообщении МИД Армении.