Армения пригласила казахстанские компании к участию в тендерах

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - В Ереване открылось 9-е заседание Межправительственной казахстанско-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству под председательством заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции РК Серика Жумангарина и вице-премьера РА Мгера Григоряна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Создание МПК датируется 1999 годом, за время ее существования произошло заметное укрепление и расширение торгово-экономических и гуманитарно-культурных связей между двумя странами.

Так, в 2022 году товарооборот между Казахстаном и Арменией реализован на сумму $41,6 млн, что на 99,8% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($20,8 млн). Экспорт при этом увеличился с $10,3 млн до $26,9 млн, импорт – с $10,5 млн до $14,7.

В минувшем году произошло увеличение экспорта в Армению сельскохозяйственной и пищевой продукции, электрических аккумуляторов, проката плоского из нелегированной стали плакированного и других. Основу импорта в Казахстан из Армении составляют машины и оборудование, лаки и краски, лекарственные средства и другие товары.

Товарооборот между нашими странами за январь-февраль 2023 года вырос на 81,8% и составил $4,6 млн. Экспорт из Казахстана в Армению увеличился в 2,7 раза и составил $2 млн; импорт в Казахстан из Армении вырос на 46,2% до $2,6 млн.

В ходе двусторонней встречи сопредседателей МПК было подчеркнуто, что, исходя из позитивной динамики за прошлый год и 2 месяца текущего года, потенциал сотрудничества между РК и РА имеет благоприятные перспективы развития.

«Окна возможностей» открыты в таких отраслях как металлургическая промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, информационно-коммуникационная сфера, транспортная, энергетическая, туристическая и другие отрасли.

В целях расширения двустороннего сотрудничества армянская сторона пригласила заинтересованные казахстанские компании к участию в тендерах, проводимых на территории Армении, а также в проекте создания логистического центра (dry port) в г. Гюмри; отметила возможность участия организаций из Казахстана в строительных работах на территории их страны.

В свою очередь казахстанская сторона информировала партнеров о возможности экспорта из РК в РА продукции как сырьевого, так и готового ассортимента, включая товары металлургической, нефтехимической промышленности, сельскохозяйственного производства.

По итогам заседания стороны договорились о содействии деятельности компаний и деловых кругов на территории обеих стран, созданию совместных предприятий, открытию представительств и филиалов хозяйствующих субъектов на территориях Казахстана и Армении, о поддержке малого и среднего предпринимательства, продвижении экспорта и привлечении инвестиций.

МПК решено на постоянной основе дважды в год обеспечивать обмен информацией относительно экспортоориентированной продукции, регулярно информировать о расширении транспортно-логистических возможностей обеих стран для реализации мультимодальных перевозок с целью увеличения объемов внешней торговли.

Также были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в IT-сфере, в области культурного обмена, туризма, в частности, об увеличении количества прямых рейсов между Арменией и Казахстаном и возможности установления прямого авиасообщения между Астаной и Ереваном.

В целях развития сотрудничества в области финансовых технологий и электронной коммерции рассмотрены вопросы развития сотрудничества между АО «Казпочта» и ЗАО «Айпост».

Эти и другие договоренности были закреплены в подписанном совместном протоколе.

Также в рамках заседания стороны подписали меморандум о намерениях сотрудничества в социально-трудовой сфере между Министерством труда и социальной защиты населения РК и Министерством труда и социальных вопросов РА, а также Программу сотрудничества в области культуры между Министерством культуры и спорта РК и Министерством образования, науки, культуры и спорта РА на 2023-2025 годы.