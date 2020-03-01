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Армения предпринимает меры по нераспространению коронавируса

1 Марта 2020 21:18
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Армения предпринимает меры по нераспространению коронавируса

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Правительство Армении предпринимает меры по нераспространению коронавируса в стране. Это связано с первым выявленным в Армении случаем заражения. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно заявлению премьер-министра Армении, в ночь с 29 февраля на 1 марта в Армении был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Положительным оказался тест вернувшегося накануне из Ирана спецрейсом 29-летнего гражданина Армении.

В этой связи правительство страны предпринимает меры по локализации и нераспространению вируса в стране. В частности, в ходе пресс-конференции, созванной по случаю первого выявленного случая заражения коронавирусом, министр здравоохранения Армении Арсен Торосян отметил, что 32 человека изолированы в гостинице «Golden Palace» курортного города Цахкадзор, расположенного в 57 км от Еревана.

«Если на борту самолета обнаружено лицо с коронавирусом, рекомендуется на 14 дней изолировать всех, кто сидел на двух рядах впереди и позади того, у кого выявлен вирус. В этой связи 32 человека изолированы, изолированы также автомобили, которые перевозили их. Эти люди не пользовались такси. Гражданин, тест которого оказался положительным, отправился в больницу на машине скорой помощи, сотрудники которой также изолированы», - подчеркнул Арсен Торосян.

Министр здравоохранения Армении отметил, что новый коронавирус не относится к числу особо опасных инфекций, однако он порекомендовал гражданам страны воздержаться от рукопожатий и поцелуев при приветствии.

В свою очередь, премьер-министр Армении в этом контексте заявил, что весенние каникулы в учебных заведениях страны пройдут раньше запланированного срока – со 2 по 8 марта этого года.

«Нам нужно время, чтобы понять, что происходит. В этой связи весенние каникулы будут перенесены на неделю вперед, чтобы не пострадал учебный процесс. В течение этой недели мы поймем, что происходит, и примем дальнейшие решения», - заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее сообщалось, что в Армении выявлен первый случай заражения коронавирусом.

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Ключевые слова: Происшествия, Здравоохранение, Армения, Пневмония в Китае,
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Азамат Альмаганбетов

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