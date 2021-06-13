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Армения предоставила Азербайджану карты с информацией о минах в Агдамском районе

Редактор:  
Ринат Дусумов
13 Июня 2021, 00:43
Армения предоставила Азербайджану карты с информацией о минах в Агдамском районе

БАКУ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - На основании достигнутого соглашения, 12 июня 2021 года на азербайджано-грузинской границе при участии представителей Грузии Армения предоставила азербайджанской стороне карты, отражающие 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин по Агдамскому району в обмен на задержанных 15 армян. Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, передает МИА «Казинформ».

Как отмечается, получение минных карт спасет жизни десятков тысяч граждан, в том числе саперов, занимающихся разминированием, а также ускорит реализацию проектов по восстановлению и реконструкции и процесс возвращения вынужденных переселенцев в родные края.


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