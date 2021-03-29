Армения получила первую партию вакцины Astra Zeneca

ЕРЕВАН.КАЗИНФОРМ – Первая партия вакцины Astra Zeneca против COVID-19 прибыла в Армению. По сообщению Минздрава, в первоочередном порядке будут вакцинироваться лица, входящие в группы риска. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Накануне в Армению прибыла первая партия вакцины Astra Zeneca – 24 тысячи доз. Препарат приобретен Арменией в рамках инициативы Covax Facility. В сообщении Минздрава Армении говорится, что данная партия вакцины предназначена для медицинских работников, граждан в возрасте 65 лет и старше, лиц с хроническими заболеваниями в возрасте от 16 до 64 лет, сотрудников и постояльцев социальных учреждений.

«Вакцина Astra Zeneca имеет разрешение ВОЗ на применение в экстренных случаях для лиц от 18 лет и старше. Данные об эффективности и безопасности импортированной партии соответствуют критериям ВОЗ», - сообщает Минздрав Армении, напоминая, что вакцинация против COVID-19 в стране носит добровольный характер.

Кроме того, на пресс-конференции в понедельник заместитель директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении Гаяне Саакян отметила, что в Армении в рамках инициативы Covax Facility не планируют ограничиваться только вакциной Astra Zeneca и вскоре ожидают предложений по другим вакцинам.

Вместе с тем, по словам Г. Саакян, Армения продолжает переговоры с Россией о получении вакцины «Спутник V», ожидая в этом контексте новостей в ближайшее время.

По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении, по положению на 29 марта 2021г. в Армении зарегистрирован 190 741 случай заражения коронавирусной инфекцией. Вылечились 172 096 пациентов, 14 287 пациентов получают лечение, 3476 – скончались. Еще 882 пациента с COVID-19 скончались по иным причинам.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции в Армении режим карантина продлен до 11 июля 2021 года., в стране действует «масочный» режим. При этом отменен запрет на въезд в страну иностранцев через сухопутные пограничные пункты.