Армения поддержала совместные инициативы ЕАЭС по ИИ

Вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян выступил на пленарной сессии V Евразийского экономического форума, который проходит в Астане, и высказался о важности принятия в ЕАЭС совместного документа об ответственном развитии искусственного интеллекта, передает корреспондент агентства Kazinform.

Григорян обозначил повестку казахстанского председательства как содержательную и ориентированную на практические вопросы цифровой трансформации.

— Вполне закономерно, что одной из ключевых тем сегодняшней повестки безусловно является искусственный интеллект. Наступает этап глубокой технологической трансформации, где глобальная конкуренция в сфере искусственного интеллекта становится не только вопросом эффективности и повышения производительности, но и важнейшим фактором экономического и технологического суверенитета государств, — отметил он.

Он отметил, что важным шагом в развитии технологий искусственного интеллекта в странах ЕАЭС Армения считает принятие совместного заявления об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках союза.

— Документ закрепляет общие принципы этики, безопасности и прозрачности технологий, ориентируя наше сотрудничество на реальные потребности наших граждан и экономик. Убежден, что ответственный и инновационный подход к развитию искусственного интеллекта позволит нашим странам сформировать устойчивое, безопасное и конкурентоспособное будущее. Армения готова к предметному диалогу и совместной практической работе по реализации всех совместных инициатив в данном направлении, — сказал вице-премьер.

В своем выступлении он также подчеркнул важность развития устойчивой образовательной, инфраструктурной, институциональной основы для развития ИИ.

— Развитие современных языковых моделей и систем искусственного интеллекта напрямую связано с доступом к высокопроизводительным вычислительным мощностям. В этой связи развитие инфраструктуры обработки данных и облачных решений является одним из приоритетов государственной политики Армении, — сообщил Григорян.

Напомним, в Астане проходит V Евразийский экономический форум, основной темой которого стало «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект».

Лидеры стран ЕАЭС по итогам мероприятия примут совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта, который ранее инициировал Казахстан.