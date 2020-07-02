Армения одобрила проект соглашения об импорте казахстанских нефтепродуктов

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Правительство Армении одобрило проект соглашения об импорте казахстанских нефтепродуктов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В четверг в ходе заседания армянский Кабмин одобрил проект соглашения «О торгово-экономическом сотрудничестве между правительствами Армении и Казахстана в сфере поставок казахстанских нефтепродуктов в Армению». Представляя на одобрение правительства Армении проект соглашения, министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян отметил, что необходимость в заключении этого соглашения обусловлена взаимным интересом сторон к сотрудничеству в сфере поставок нефтепродуктов.

«Подписание данного соглашения будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству между двумя странами, созданию благоприятных условий для развития торгово-экономических связей, повышению деловой активности», - заявил в ходе заседания министр Папикян.

В свою очередь, вице-премьер Тигран Авинян, подчеркивая важность соглашения, отметил, что поставки казахстанских нефтепродуктов благоприятно повлияют на рынок топлива Армении.

«Хочу отметить, что это очень важное соглашение. Переговоры велись полтора года. Это очень важный документ, после подписания которого Армения сможет организовать поставки казахстанского топлива на более выгодных условиях, что создаст определенную конкуренцию на армянском рынке», - отметил вице-премьер Авинян.

В этом контексте премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что хотя в Армении и наблюдается смягчение монопольных явлений на рынке нефтепродуктов, однако полностью они все еще не искоренены.

«Хотя часто отмечается, что в стране после 2018 года смягчены монопольные явления, особенно на рынке нефтепродуктов, но окончательно они не искоренены. Мы не должны допускать формирования любой, в том числе искусственной монополии, чтобы люди могли приобретать качественную и максимально доступную продукцию», - заявил в ходе заседания премьер-министр Пашинян.