Армения может получить доступ к ядерным технологиям США

США рассматривают заявку Армении на присоединение к «Соглашению 123», которая открывает Еревану возможность получить американские гражданские ядерные технологии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на CivilNet.

Как сообщается, об этом издание проинформировал представитель Госдепартамента в письменном комментарии.

Согласно федеральному закону США, для передачи ядерных технологий другим странам требуется подписать раздел 123 Закона об Агентстве по атомной энергии США.

По состоянию на 2022 год США заключили такие соглашения с 48 странами и территориями. Несмотря на длительный характер подобного процесса, самыми быстрыми переговорами США за всю историю стали с Филиппинами, отмечает издание.

Присоединение Армении к «Соглашению 123» может заложить фундамент к строительству новой АЭС по американской технологии, которая заменит Мецаморскую АЭС, построенную в советское время.