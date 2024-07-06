Армения и США проводят совместные учения

В Армении пройдут совместные армяно-американские учения «EAGLE PARTNER 2024». Учения проходят в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. Об этом со ссылкой на Министерство обороны Армении передает собственный корреспондент Kazinform.

Согласно сообщению армянского оборонного ведомства, в продлящихся с 15 по 24 июля учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады ВС РА, сухопутных войск США в Европе и Африке, Национальной гвардии Канзаса. Учения предполагают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.

Фото: Минобороны Армении

- Цель учений – повышение уровня слаживания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение боеготовности армянского подразделения, - сообщает Министерство обороны Армении.

Как отмечает Минобороны Армении, в рамках подготовки к миротворческим миссиям, подразделения, готовящиеся к международным миротворческим операциям, регулярно участвуют в аналогичных совместных военных учениях и тренировках в странах-партнерах.