Армения и Казахстан ведут переговоры о выходе из ОДКБ – фейк

Информация о том, что Армения и Казахстан ведут переговоры о выходе из ОДКБ, не соответствует действительности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Информация о том, что Армения и Казахстан ведут переговоры о выходе из ОДКБ, является фейком, - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

Также он опроверг информацию о том, что Армения просила военной помощи у ОДКБ в связи с конфликтом в Карабахе.

- Нет, не было - и у Казахстана не просила, и в рамках ОДКБ не было такого, - пояснил Айбек Смадияров.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что Армения и Казахстан ведут переговоры о выходе из ОДКБ.