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    17:06, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Армения и Казахстан ведут переговоры о выходе из ОДКБ – фейк

    Армения и Казахстан ведут переговоры о выходе из ОДКБ – фейк
    Фото: из открытых источников

    Информация о том, что Армения и Казахстан ведут переговоры о выходе из ОДКБ, не соответствует действительности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - Информация о том, что Армения и Казахстан ведут переговоры о выходе из ОДКБ, является фейком, - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

    Также он опроверг информацию о том, что Армения просила военной помощи у ОДКБ в связи с конфликтом в Карабахе.

    - Нет, не было - и у Казахстана не просила, и в рамках ОДКБ не было такого, - пояснил Айбек Смадияров.

    Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что Армения и Казахстан ведут переговоры о выходе из ОДКБ.

    Теги:
    Армения МИД РК ОДКБ
    Автор
    Серик Сабеков
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