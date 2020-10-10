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Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе

10 Октября 2020, 08:22
Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Армения и Азербайджан приняли заявление по итогам консультаций в Москве, стороны согласовали прекращение огня с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В ответ на обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина и в соответствии с договоренностями Президента Российской Федерации В.В. Путина, Президента Азербайджанской Республики И.Г. Алиева и Премьер-министра Республики Армения Н.В. Пашиняна стороны согласились о нижеследующих шагах:

1. Объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста.

2. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

3. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

4. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.


Главы МИД Азербайджана и Армении прибыли в Москву в пятницу на консультации по Нагорному Карабаху по приглашению президента России. Переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ, Азербайджана и Армении продолжались более 10 часов.


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