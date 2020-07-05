Армен Саркисян: Нурсултан Назарбаев взял ответственность за будущее Казахстана в переломный период истории

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Состоялся телефонный разговор Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева с Президентом Республики Армения Арменом Саркисяном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

Президент Армении поздравил Елбасы с наступающим Днем 80-летия, пожелал доброго здоровья, долгих лет жизни, дальнейшей активной и многогранной деятельности на благо народа Казахстана.

Армен Саркисян отметил, что судьбоносным для Казахстана стало то, что в самый сложный и переломный период истории ответственность за будущее государства взял на себя его Первый Президент – Нурсултан Назарбаев.

Елбасы выразил благодарность Президенту Армении за теплые слова и обратил внимание на значимость дальнейшего укрепления отношений между народами двух стран.

Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.