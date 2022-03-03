Армен Арутюнян: Развитие национальных систем селекции и семеноводства - в фокусе ЕЭК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Воплощая в жизнь интеграционную повестку в агропромышленном комплексе, страны Евразийского экономического союза последовательно реализуют совместные меры по эффективному использованию ресурсного потенциала. Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года предусмотрена реализация мер по повышению конкурентоспособности государств-членов в сфере семеноводства сельскохозяйственных растений и животноводства, передает МИА «Казинформ».

Проводится последовательная работа по созданию общих рынков семян сельскохозяйственных растений и племенной продукции. С этой целью в Союзе разработаны и приняты два ключевых межгосударственных соглашения – об обращении семян сельскохозяйственных растений и о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными.

Две эти темы будут находиться в начале марта в центре внимания делегации Евразийской экономической комиссии во главе с председателем Коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем. 4 марта делегация ЕЭК посетит с рабочим визитом Центр геномной селекции крупнейшего российского агрохолдинга «Мираторг», а 5 марта глава Коллегии Комиссии примет участие вместе с министром по промышленности и АПК ЕЭК Артаком Камаляном в круглом столе «Перспективы развития общего рынка семян сельскохозяйственных растений в рамках ЕАЭС» на площадке ведущей Белорусской государственной сельскохозяйственной академии с участием руководителей министерств сельского хозяйства, представителей учебных учреждений и бизнеса стран Союза.

Сегодня о том, как в ЕАЭС идет формирование общего рынка семян, рассказал директор департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии Армен Арутюнян.

- Армен Анатольевич, насколько обеспечены хозяйствующие субъекты наших стран семенами, произведенными в рамках ЕАЭС?

С момента создания Евразийского экономического союза в агропромышленном секторе государств-членов наблюдается устойчивый рост производства и насыщения общего рынка продовольственными товарами, происходящими из стран Союза. По итогам 2021 года производство продукции сельского хозяйства составило 135,7 млрд долларов (рост к 2014 г. на 14,4%), из которых около 57% приходится на продукцию растениеводства. Рост сельскохозяйственного производства обеспечен как за счет расширения посевных площадей сельхозкультур (например, зерновых и зернобобовых — на 1,5 млн га (2,2%), подсолнечника — на 2,9 млн га (37,4%), свеклы сахарной — на 85 тыс. га (8,2%), так и за счет интенсификации, в том числе совершенствования агротехнологий, систем удобрения и защиты растений, и в значительной степени от внедрения высокопродуктивных сортов и использования высококачественных семян, гарантирующих получение высоких урожаев с необходимым качеством продукции. Как говорил выдающийся русский селекционер Иван Владимирович Мичурин, «сорт решает успех дела». Использование лучших, адаптированных сортов является отправной точкой повышения эффективности аграрного производства.

Ежегодно в государствах — членах ЕАЭС для посева необходимо производство более 12 млн тонн семян сельскохозяйственных культур. В значительной степени потребности агропромышленного комплекса стран Союза в семенах обеспечиваются разработками наших селекционеров и собственным семеноводством. В частности, по основным зерновым колосовым культурам обеспеченность собственными семенами в странах Союза достигает более 90%.

При этом наблюдается значительный импорт из третьих стран семян ряда стратегических сельскохозяйственных культур, превышающий 1 млрд долларов в год. Из третьих стран ввозится более 90% необходимых семян сахарной свеклы, 60% семян подсолнечника, более трети семян кукурузы и рапса. Так, в 2021 году государства ЕАЭС завезли из-за пределов Союза семян овощных культур почти на 140 млн долларов, посадочного материала плодово-ягодных культур на 64 млн долларов, подсолнечника — на 268,2 млн и сахарной свеклы на 124 млн долларов.

- Какая работа проводится Комиссией в целях эффективной реализации ресурсного потенциала государств-членов для создания благоприятных условий по развитию взаимной торговли, а также кооперации селекционеров и семеноводов?

В этом году исполнилось 10 лет Евразийской экономической комиссии — наднациональному органу, обеспечивающему функционирование и развитие Союза и выработку предложений по дальнейшей интеграции. Несмотря на относительно молодой возраст для экономической интеграции, семеноводство находится в фокусе нашего внимания с 2012 года — уже тогда началась проработка проекта международного договора. Результатом работы стало подписание 7 ноября 2017 года главами правительств государств-членов Соглашения об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках ЕАЭС, которое вступило в силу в 2019 году.

Основополагающим положением соглашения является взаимное признание в рамках Союза документов, содержащих сведения о сортовых и посевных качествах семян. Для обеспечения этой нормы Комиссией утверждены единые методы определения сортовых качеств семян, включающие метод апробации сортовых посевов (посадок) и метод грунтового контроля сельскохозяйственных растений. Следует отметить, что методы основаны на руководящих принципах и рекомендациях по сортовой сертификации международно признанной Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Основным усовершенствованием существовавшей ранее в наших странах техники апробации стала отмена необходимости отбора растений — так называемого апробационного снопа. Апробация проводится посредством проведения визуального осмотра растений на пробных площадках и определения сортовой чистоты по количеству выявленных нетипичных растений с использованием специальных расчетных таблиц. Это позволяет повысить точность определения и облегчить саму процедуру.

Что касается определения посевных качеств семян сельскохозяйственных растений, то такие методы регламентированы межгосударственными и национальными стандартами или иными нормативно-техническими документами государств — членов ЕАЭС. Комиссией утвержден соответствующий Перечень единых методов определения посевных качеств семян сельскохозяйственных растений.

Применение в рамках Союза единых методов обеспечивает эквивалентность процедур и результатов оценки сортовых и посевных (посадочных) качеств семян для взаимного признания государствами-членами документов о качестве семян.

Необходимо отметить, что для обеспечения свободного обращения семян в части карантинных фитосанитарных мер применяются единые в Союзе карантинные фитосанитарные требования, перечень карантинных объектов, порядок осуществления уполномоченными органами государств-членов карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС.

Комиссией на регулярной основе проводится мониторинг нормативно правовой базы в сфере государственной поддержки сельского хозяйства, а также анализ уведомлений о предоставленных субсидиях для расчета уровня разрешенной поддержки, который устанавливается Договором о Союзе и гармонизирован с правом ВТО. Данная практика благоприятно влияет на обеспечение справедливых условий конкуренции в ЕАЭС, в том числе производителей семян. Здесь основной целью является предотвращение применения так называемых экспортных и импортозамещающих субсидий, в большей степени оказывающих искажающее воздействие на взаимную торговлю, а также соблюдение разрешенного уровня субсидирования сельского хозяйства.

- Комиссия формирует единый реестр сортов сельскохозяйственных растений. Какое у него назначение?

Формирование такого реестра предусмотрено соглашением. На сегодняшний день Комиссией уже приняты необходимые нормативные документы, осуществляются технические работы по разработке интеграционного сегмента будущего реестра. Белорусская и российская стороны уже проинформировали о готовности к тестированию взаимодействия национальных сегментов.

В реестре будет содержаться актуальная информация о хозяйственных и биологических свойствах всех сортов сельскохозяйственных растений стран Союза, что поможет сельхозтоваропроизводителям в подборе необходимого ассортимента сортов для развития бизнеса. Реестр носит исключительно информационный характер и не несет регуляторной нагрузки.

- Какие дальнейшие шаги нужно предпринять для развития единого рынка семян?

21 мая 2021 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета был утвержден перечень мер, направленных на унификацию законодательства стран Евразийского экономического союза в сферах испытания сортов и семеноводства сельскохозяйственных растений.

В ближайшие пять лет нам с экспертами сторон предстоит работа по унификации требований в сфере семеноводства к категориям, сортовым и посевным качествам, упаковке и маркировке семян, методам и схемам производства семян, поскольку все это регламентируется национальным законодательством государств-членов, положения которого имеют различия. Это как раз те узкие места, которые сохранились на сегодняшний день и потенциально могут сдерживать свободное обращение семян в рамках ЕАЭС.

В сфере испытания сортов предстоит унифицировать подходы к испытанию, методики испытания сортов на отличимость, однородность и стабильность, а также подходы к формированию национальных реестров сортов сельскохозяйственных растений.

В перечень вошли также меры по формированию общих в ЕАЭС информационных ресурсов в сфере семеноводства, таких как единый реестр документов о сортовых и посевных качествах семян, а также единый реестр производителей семян. Унификация законодательства и совершенствование нормативно-правового регулирования в данной области необходимы для развития практического сотрудничества субъектов государств-членов в сферах селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений.

Кроме того, Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года предусмотрена реализация мер по повышению конкурентоспособности государств-членов в сфере семеноводства сельскохозяйственных растений.

В ближайшее время Комиссия планирует организацию и финансирование научно-исследовательской работы для осуществления комплексного анализа состояния и перспектив развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений в государствах — членах ЕАЭС в целях выработки совместных мер по развитию этого сектора в рамках Союза, включая меры государственной поддержки, направленные на повышение эффективности и конкурентоспособности селекционеров и производителей семян стран ЕАЭС.

Вопросы укрепления и развития национальных систем селекции и семеноводства в Союзе постоянно находятся в фокусе внимания Комиссии. ЕЭК на регулярной основе проводит работу по взаимодействию с научными учреждениями, бизнес-сообществом, международными организациями в рамках консультаций, круглых столов, выездных совещаний и встреч с целью выявления проблемных вопросов, выработки и принятия органами Союза взаимоприемлемых и взаимовыгодных решений, способствующих развитию семеноводческого бизнеса в государствах-членах и насыщению внутреннего аграрного рынка сортами и семенами, произведенными в странах ЕАЭС. Мы открыты для конструктивного диалога со всеми основными участниками общего аграрного рынка ЕАЭС.

Имеющийся огромный потенциал стран Союза (а мы обладаем богатейшими природно-климатическими ресурсами, имеем уникальную научную школу по селекции агрокультур) необходимо использовать для реализации амбициозных проектов по развитию семенного бизнеса в рамках ЕАЭС с перспективой выхода на глобальные рынки.





Фото: eec.eaeunion.org