Арман Оспанов и Расул Мирзаев встретятся в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боец смешанных единоборств Арман Оспанов проведет следующий бой в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
6 марта на Almaty Arena в рамках турнира ACA 105, (Absolute Championship Akhmat) он сразится с российским файтером Расулом Мирзаевым (18-2). Поединок пройдет в полулегком весе (до 65,8 кг).
Расул Мирзаев трижды выходил в октагон с другим казахстанским бойцом Ержаном Естановым (16-8-1) и во всех оказывался сильнее. Последняя их встреча прошла также в Алматы в 2018 году.
Последний раз Арман Оспанов выходил в октагон в сентябре прошлого года, когда техническим нокаутом уступил другому российскому бойцу Алексею Полпудникову. В активе казахстанца 9 побед и три поражения. Он представляет команду Arlan MMA Pro Team.фото: sportx.kz/boi-goda
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