Арман Бердагулов стал председателем маслихата города Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске прошла первая сессия городского маслихата восьмого созыва. Председателем единогласно был избран Арман Бердагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Арману Бердагулову 37 лет. Родился в селе Вагулино Северо-Казахстанской области.

Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова по специальности «социальный работник».

Трудовую деятельность начал в 2006-м году ведущим специалистом департамента по ЧС. Позже работал ведущим специалистом отдела внутренней политики Петропавловска, консультантом по делам молодежи филиала партии «Нұр Отан», экспертом отдела молодежных программ и проектов в городе Астане.

В разные годы занимал должность первого заместителя председателя Кызылжарского районного филиала, заместителя председателя областного филиала партии «Нұр Отан».

В 2016-2021 годы — секретарь Петропавловского городского маслихата шестого созыва, с января 2021-го года — секретарь Петропавловского городского маслихата седьмого созыва.

Ранее сообщалось, что председателем Костанайского областного маслихата избран Сайлаубек Ещанов, Омаргали Байгабулов стал председателем Костанайского городского маслихата.