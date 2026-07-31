Арыки закрывают в Алматы: почему горожане удивлены реконструкцией

Вопросы к арычной системе у жителей Алматы появились не сегодня и не вчера. Многие годы горожане замечают, что после дождей арыки не справляются с отводом воды, а во время жары далеко не по всем арыкам бежит вода, способная охладить хотя бы небольшой участок вокруг себя и подпитать влагой корни деревьев.

Фото: Александр Павский /Kazinform

В ходе реконструкции арыков в 2026 году вдоль крупных городских магистралей — улицах Розыбакиева и Жарокова, акиматом города была предложено новое решение — закрыть арыки плитами, а появившееся над ними пространство отдать под велодорожки, дефицит которых ощущается с каждым годом все сильнее.

В социальных сетях горожане задавались вопросами: как будут чистить закрытые плитами арыки, когда они забьются ветками, листвой и мусором и как закрытые арыки будут принимать дождевую воду (например, на Радостовца-Жамбыла 221 вся вода после ливней сейчас с дороги идет в подвал дома, так как арык отвода воды разрушен, из-за этого там постоянное болото и водятся комары).

Фото: Александр Павский /Kazinform

В управлении развития общественных пространств Алматы в ответе на официальный запрос Kazinform пояснили, что закрытие отдельных участков арыков выполняется в рамках комплексного благоустройства для формирования непрерывных и безопасных пешеходных маршрутов, обеспечения безбарьерной среды и повышения уровня безопасности. При этом конструкцией предусматриваются технологические люки и водоприемные решетки, обеспечивающие поступление воды в арычную систему и доступ коммунальных служб для ее обслуживания.

Фото: Александр Павский /Kazinform

— В качестве альтернативных мер рассматривались регулярная механизированная и ручная очистка арыков, установка мусороулавливающих решеток, усиление санитарного контроля, а также профилактическая уборка в период листопада и после осадков. Эти меры применяются в Алматы и продолжают использоваться. Однако в условиях современного города открытые арыки постоянно загрязняются бытовым мусором, листвой, песком и строительными отходами, что снижает их пропускную способность и может приводить к локальным подтоплениям. Поэтому был выбран вариант инженерной модернизации, при котором арычная система сохраняется, а отдельные участки перекрываются железобетонными плитами с сохранением технологических люков и водоприемных решеток. Такой подход позволяет снизить попадание мусора, обеспечить доступ для обслуживания, повысить безопасность пешеходов и сохранить основную функцию арычной сети по отводу поверхностных вод, — считают в управлении.

Фото: Александр Павский /Kazinform

Неравнодушная группа активистов неоднократно встречалась с представителями акимата на местах, и сейчас уже видны первые результаты общественного диалога власти и общества. Горожане отмечают, что часть закрытых в ходе реконструкции арыков уже открывают, убирают плиты. Но если по одним участкам общий язык был найден, то по некоторым другим споры продолжаются.

Фото: Александр Павский /Kazinform

Фото: Александр Павский /Kazinform

В управлении подтвердили, что открыты для диалога и учитывают мнение населения.

— Решение принимается индивидуально по каждому участку с учетом требований безопасности, инженерных условий и особенностей городской среды. Акимат понимает обеспокоенность жителей, поскольку арыки являются важной частью исторического облика Алматы. Вместе с тем речь не идет об отказе от арычной системы — она сохраняется и продолжает выполнять свою основную функцию по отводу дождевых и талых вод. Реализуемый подход предусматривает модернизацию отдельных участков с учетом современных требований безопасности, доступности и эксплуатации городской инфраструктуры. Решения принимаются индивидуально по каждому участку с учетом инженерных, климатических и градостроительных особенностей. В настоящее время работы проводятся в рамках утвержденных проектов благоустройства. При реализации проектов благоустройства учитываются инженерные и экологические аспекты эксплуатации городской инфраструктуры, — пояснили в управлении.

Фото: Александр Павский /Kazinform

Ведомство также пояснило, что по официальным данным открытая водная поверхность большинства арыков сравнительно невелика и не оказывает существенного влияния на температуру воздуха в масштабе улицы или района.

— Основной эффект охлаждения городской среды обеспечивают зеленые насаждения, а также создание тени, полив и качественное озеленение. Поэтому при благоустройстве особое внимание уделяется сохранению и развитию озеленения, устройству систем автополива и созданию комфортной городской среды. Водоотводная функция арычной сети при этом сохраняется, — заключили в управлении развития общественных пространств Алматы.

Ранее сообщалось, что на одной из центральных улиц Алматы появится изолированная велополоса.