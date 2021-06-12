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    18:12, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Архивные фото и видео молодого Касым-Жомарта Токаева показали в фильме о Президенте РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Архивные фото и видео в молодости Касым-Жомарта Токаева представили в фильме «Новый курс Президента Токаева», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Автором фильма является журналист, телеведущий Асылбек Абдулов.

    «На этих любительских кинокадрах в майский субботник в средней школе №25 города Алматы ученик 10 класса Касым-Жомарт Токаев добросовестно убирает школьный двор от мусора, успевая еще помочь девочкам», - говорит автор фильма.

    Также в ходе фильма можно заметить редкие фотографии в молодости Касым-Жомарта Токаева, где он занимается спортом.

    «Судьба его отца с самого детства была непростой. Он рано осиротел. Воспитывался в детском доме, затем в интернате, потом началась война, которая стала для него очередным испытанием на мужество и стойкость. Он многое вынес на войне. Смог преодолеть страхи и горести», - цитируют Касым-Жомарта Токаева в фильме.

    Напомним, в социальных сетях вышел фильм журналиста, телеведущего Асылбека Абдулова «Новый курс Президента Токаева». Фильм доступен на YouTube-канале автора.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Реформы Токаева Политика
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