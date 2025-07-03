Архивные хранилища построят в ряде регионов Казахстана

— В настоящее время приоритетом является цифровизация документов, предоставляемых для проведения научных исследований и размещения на выставках. В 2024 году доля оцифрованных документов составила 10,8% (579 011 единиц хранения). Всего оцифровано 2 654 404 единицы хранения. Финансирование архивной отрасли увеличено, для оцифровки документов и создания фонда хранения закуплено более 1 000 единиц новой техники, компьютеров и оргтехники, — говорится в ответе главы Правительства.

По его словам, в рамках исполнения поручения Президента о необходимости строительства архивных зданий в регионах в 2025 году получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство архивного хранилища Центрального государственного архива на 700 тысяч единиц хранения.

Уже введены в эксплуатацию 4 районных архива:

Жанаозенский (Мангистауская область);

Кордайский и Жамбылский (Жамбылская область);

Темирский (Актюбинская область).

— В Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Карагандинской, Алматинской, Жамбылской областях и других регионах выделены земельные участки. По строительству Жамбылского областного архива разрабатывается проектно-сметная документация, а в пяти областных архивах, где уже выделены земельные участки, готовятся технические условия для подведения инженерных коммуникаций, — отметил он.

По информации Олжаса Бектенова, в Кызылординской области 3 районных архива были перенесены в здания культурных центров «Руханият», планируется также перенос ещё 4 районных архивов.

— Кроме того, в государственной базе данных «Банк строительных проектов» в «Реестре типовых проектно-сметных документов» доступны типовые ПСД для архивных зданий на 200 тыс. и 500 тыс. единиц хранения, предназначенные для многократного использования. Сейчас проходят государственную экспертизу ПСД для архивов Актюбинской и Атырауской областей (на 1 млн единиц хранения) и Жамбылской области (на 1,5 млн). После утверждения они будут внесены в реестр для повторного применения. Работа в этом направлении продолжается, — добавил Премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Национальному и Центральному государственному архивам будет присвоен статус «национальных».