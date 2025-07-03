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    12:25, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Национальный и Центральный госархивы могут получить статус «национальных»

    Национальный архив и Центральный государственный архив могут получить статус «национальных». Об этом говорится в ответе Премьер-министра Олжаса Бектенова на запрос сенаторов, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Қазақстан Респубикасының Ұлттық архиві
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — В соответствии с Планом законопроектных работ Правительства ведётся работа по внесению изменений в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела». В рамках этого проекта в Правительстве прорабатываются поправки, инициированные депутатами, о присвоении статуса «национального» Национальному архиву и Центральным государственным архивам. В дальнейшем заключение Правительства будет направлено в установленном законодательством порядке, — говорится в ответе Премьер-министра.

    По данным главы Кабмина, средняя заработная плата архивистов по республике в 2024 году составила 201 622 тенге (в 2021 году — 127 929 тенге, в 2022 — 149 905 тенге, в 2023 — 193 117 тенге).

    — В январе заработная плата архивистов увеличилась на 17% (средняя зарплата составила 260 999 тенге, минимальная — 191 939 тенге). Также выплачиваются надбавки за проживание в зоне экологического бедствия, в сельской местности, а также за особые условия труда, — отметил Олжас Бектенов.

    Ранее сообщалось, что Национальный цифровой архив создадут в Казахстане. 

    Теги:
    Другие государственные органы Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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