Национальный и Центральный госархивы могут получить статус «национальных»

— В соответствии с Планом законопроектных работ Правительства ведётся работа по внесению изменений в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела». В рамках этого проекта в Правительстве прорабатываются поправки, инициированные депутатами, о присвоении статуса «национального» Национальному архиву и Центральным государственным архивам. В дальнейшем заключение Правительства будет направлено в установленном законодательством порядке, — говорится в ответе Премьер-министра.

По данным главы Кабмина, средняя заработная плата архивистов по республике в 2024 году составила 201 622 тенге (в 2021 году — 127 929 тенге, в 2022 — 149 905 тенге, в 2023 — 193 117 тенге).

— В январе заработная плата архивистов увеличилась на 17% (средняя зарплата составила 260 999 тенге, минимальная — 191 939 тенге). Также выплачиваются надбавки за проживание в зоне экологического бедствия, в сельской местности, а также за особые условия труда, — отметил Олжас Бектенов.

Ранее сообщалось, что Национальный цифровой архив создадут в Казахстане.