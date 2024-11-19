Архивные дела из Мангистау переданы на хранение в Центральный архив Минобороны РК

Ведется большая работа по поиску и приему на хранение архивных документов, касающихся деятельности Вооруженных сил.

Благодаря расширению контактов с государственными и ведомственными учреждениями в Центральный архив Министерства обороны из государственного архива Мангистауской области поступило 2866 дел периода 1952–1996 годов.

В Астану документы, касающиеся 21 воинской части и учреждения, были доставлены авиационным транспортом Сил воздушной обороны. Эти материалы имеют историческую, научную и социальную значимость.

Специалисты архива отмечают возросшее количество обращений. Они поступают не только от казахстанцев, но и от граждан ближнего и дальнего зарубежья, которым для оформления пенсии необходимо подтвердить прохождение службы или трудовую деятельность в воинских частях, дислоцировавшихся на территории Казахстана в период СССР.

С учетом актуальности вопроса Центральный архив оборонного ведомства продолжает деятельность по установлению местонахождения документов, связанных с Вооруженными силами, и их приему на архивное хранение.

Ранее мы сообщали, что проведена масштабная оцифровка архивных документов, касающихся истории Казахстана.