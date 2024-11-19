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    17:48, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Архивные дела из Мангистау переданы на хранение в Центральный архив Минобороны РК

    Данные материалы имеют историческую, научную и социальную значимость, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Архивные дела переданы на хранение в Центральный архив Минобороны
    Фото: МО РК

    Ведется большая работа по поиску и приему на хранение архивных документов, касающихся деятельности Вооруженных сил.

    Благодаря расширению контактов с государственными и ведомственными учреждениями в Центральный архив Министерства обороны из государственного архива Мангистауской области поступило 2866 дел периода 1952–1996 годов.

    В Астану документы, касающиеся 21 воинской части и учреждения, были доставлены авиационным транспортом Сил воздушной обороны. Эти материалы имеют историческую, научную и социальную значимость.

    Специалисты архива отмечают возросшее количество обращений. Они поступают не только от казахстанцев, но и от граждан ближнего и дальнего зарубежья, которым для оформления пенсии необходимо подтвердить прохождение службы или трудовую деятельность в воинских частях, дислоцировавшихся на территории Казахстана в период СССР.

    С учетом актуальности вопроса Центральный архив оборонного ведомства продолжает деятельность по установлению местонахождения документов, связанных с Вооруженными силами, и их приему на архивное хранение.

    Ранее мы сообщали, что проведена масштабная оцифровка архивных документов, касающихся истории Казахстана.

    Теги:
    Казахстан Минобороны РК История Казахстана Мангистауская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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