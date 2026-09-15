Архивы Казахстана и Кореи договорились о сотрудничестве в сфере ИИ и цифровизации

Архив Президента Республики Казахстан и Национальный архив Кореи заключили новый Меморандум о сотрудничестве. Подписание состоялось в рамках официального визита Главы государства в Республику Корея и стало продолжением партнерства, которому в этом году исполняется 10 лет. Документ открывает архивистам и исследователям двух стран доступ к новым совместным проектам по поиску и изучению документов, передает Kazinform.

Документ был подписан директором Архива Алией Мустафиной и Президентом Национального архива Республики Корея Ли Ён Чхуль. Новый меморандум направлен на расширение двустороннего взаимодействия в архивной сфере и охватывает сразу несколько перспективных направлений. В частности, речь идет о профессиональном обмене и повышении квалификации специалистов, совместной научно-исследовательской работе, участии в международных образовательных проектах и профессиональных мероприятиях.

Фото: Архив Президента Республики Казахстан

Во время двусторонней встречи стороны также отдельно обсудили перспективы сотрудничества в области цифровой трансформации архивного дела и применения технологий искусственного интеллекта. Сегодня Республика Корея является одним из мировых лидеров в сфере цифровых технологий и электронного государственного управления, поэтому сотрудничество с корейскими коллегами откроет для казахстанских архивистов новые возможности для внедрения новых технологических решений.

— Казахстан и Республику Корею связывают добрые и динамично развивающиеся отношения. Уверена, что взаимодействие между нашими архивами может стать еще одним важным направлением укрепления профессиональных и гуманитарных связей между нашими странами. Мы высоко ценим готовность корейской стороны к сотрудничеству и заинтересованы в том, чтобы положения сегодняшнего Меморандума получили практическое продолжение. Рассчитываем, что уже в ближайшее время мы сможем определить конкретные совместные проекты и начать реализацию новых инициатив, — сказала во время встречи директор Архива Президента РК Алия Мустафина.

Фото: Архив Президента Республики Казахстан

Сотрудничество Архива Президента РК с Национальным архивом Республики Корея имеет почти десятилетнюю историю. Оно началось 28 октября 2016 года во время визита руководства Архива Президента в Сеул, где стороны подписали первый меморандум о сотрудничестве. За прошедшие годы партнерство приобрело практический характер. Так с 2017 по 2019 годы специалисты Архива Президента неоднократно проходили обучение в Республике Корея по международной программе Records and Archives Management Program, изучая корейский опыт управления электронными документами, цифрового хранения, оцифровки и реставрации архивных материалов.

Фото: Архив Президента Республики Казахстан

В свою очередь, корейские архивисты регулярно принимали участие в проектах Архива Президента РК. Представители Национального архива Республики Корея выступали экспертами и лекторами Международной летней школы молодых архивистов, организованной Архивом Президента РК, и делились опытом работы с электронными документами и цифровизации архивных материалов. В 2022 году они также приняли участие в I Конгрессе архивистов Казахстана, представив корейский опыт стандартизации управления документами.

Фото: Архив Президента Республики Казахстан

Казахстан и Корею связывают не только современные дипломатические и экономические отношения, но и общая историческая память. Сегодня в Архиве Президента РК хранятся документы по истории корейцев Казахстана, отражающие важные страницы XX века. Эти материалы представляют значительный интерес для исследователей обеих стран и позволяют глубже изучать историю корейской диаспоры, процессы переселения, адаптации и ее вклад в развитие Казахстана. Именно поэтому развитие архивного сотрудничества между двумя странами имеет не только профессиональное, но и важное историко-гуманитарное значение.

Ранее сообщалось, что южнокорейская CONTEC рассматривает локализацию космического производства в Казахстане.