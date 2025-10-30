Архив Президента представляет опыт Казахстана на конгрессе ICA Barcelona 2025

Конгресс проходит с 27 по 30 октября и объединяет архивистов, исследователей и специалистов из десятков стран.

В первый день конгресса делегация Архива приняла участие в открытом заседании Expert Group on Managing Digital and Physical Records - экспертной группы Международного совета архивов по управлению цифровыми и физическими записями.

Во время дискуссии участники обозначили ключевые вызовы цифровой трансформации архивного дела. Среди них - интеграция цифровых и физических архивов, долговременное хранение цифровых данных, надежность и защита информации от киберугроз и непреднамеренных утечек.

Особое внимание было уделено человеческому фактору. Большинство экспертов отметили, что успешное внедрение IT-решений зависит не только от технологий, но и от профессиональной готовности архивистов.

Фото: archive.president.kz

Директор Архива Президента РК Алия Мустафина возглавила на конгрессе сессию о роли искусственного интеллекта в архивной практике. Дискуссия объединила ведущих экспертов из Китая, США, Колумбии, Нигерии и Казахстана.

Во время обсуждения участники представили результаты исследований о влиянии искусственного интеллекта на архивную профессию и сохранение цифрового наследия. Докладчики обсудили этические и профессиональные вызовы, возникающие на фоне стремительного внедрения ИИ в сферу управления документами и архивами. Среди тем - влияние ИИ на профессиональную идентичность специалистов, экологические последствия применения генеративных технологий, готовность архивистов развивающихся стран к цифровой трансформации, а также потенциал машинного обучения для сохранения документального наследия.

Фото: archive.president.kz

В своем выступлении Алия Мустафина подчеркнула, что Казахстан уделяет особое внимание развитию технологий искусственного интеллекта как инструменту модернизации государственного управления и сохранения исторической памяти.

- Архивная профессия находится в точке, где технология становится не угрозой, а партнером. Наша задача - научиться взаимодействовать с искусственным интеллектом ответственно, с уважением к ценности человеческого знания и исторической памяти. Участвуя в таких международных площадках, как Конгресс ICA, мы не только перенимаем передовой мировой опыт, но и делимся собственным видением, укрепляем профессиональные связи и вносим вклад в формирование глобальной культуры ответственного применения ИИ в архивном деле, - отметила директор Архива Президента РК.

Сессия продолжалась более часа и собрала свыше 200 специалистов из разных стран мира. По итогам обсуждения участники сошлись во мнении, что искусственный интеллект не заменит человека в архивной профессии, но способен стать эффективным инструментом в его работе.

Особое внимание эксперты уделили необходимости взвешенного и основательного подхода к изучению темы, осмыслению возможных рисков и выработке профессиональных стандартов, которые помогут сохранить баланс между технологиями и человеческим опытом.

Напомним, Архив Президента Республики Казахстан является полноправным членом Международного совета архивов (ICA) с февраля 2023 года и активно развивает международное взаимодействие, представляя отечественный опыт на ведущих мировых площадках.

Летом этого года Архив с рабочим визитом посетил президент ICA Жозе Кирпс. Во время визита она ознакомилась с деятельностью Архива Президента, встретилась с молодыми специалистами и обсудила с ними вопросы развития профессии в эпоху цифровой трансформации. Отдельное внимание было уделено инициативам Казахстана по цифровизации архивных фондов и повышению доступности исторических документов для общества.