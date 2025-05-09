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    20:11, 08 Май 2025 | GMT +5

    Архив оживает: гвардейцы 8-й Панфиловской дивизии слушают вести с фронта

    Kazinform продолжает публиковать «ожившие» редкие архивные снимки времен Великой Отечественной войны. 

    Гвардейцы 8-й Панфиловской дивизии во время прослушивания известий с фронтов Великой Отечественной войны
    Фото: Kazinform

    Ко Дню Победы Kazinform публикует редкие архивные снимки времён Великой Отечественной войны и их ожившие версии, созданные с помощью современных технологий.

    На фото — гвардейцы 8-й Панфиловской дивизии во время прослушивания известий с фронтов Великой Отечественной войны.

    Проект представлен на LED-экранах вокзалов и аэропортов по всей стране. Также вокзале «Нурлы жол» в Астане, при поддержке АО НК «Қазақстан темір жолы», представлена фотовыставка «80 ЛЕТ ПОБЕДЫ. ФОТОХРОНИКА KAZINFORM».

    Ранее мы публиковали фото, где изображены бойцы 8-й гвардейской дивизии им. И.В. Панфилова с делегатами из Казахстана, вручившими им подарки.

    Теги:
    фото из истории Герои ВОВ 80-летие Победы День Победы
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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