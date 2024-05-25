Архитектурный памятник выставили на продажу в Петропавловске

В Петропавловске архитектурный памятник выставили на продажу. Дом подрядчика Пирогова постройки начала XX века до сих пор функционирует, хоть и потерял свое предназначение, передает корреспондент агентства Kazinform.

Собственно, как таковым домом здание по улице Букетова (в дореволюционный период называлась Дмитриевской, затем - Красноармейской) не было. Его построил подрядчик Пирогов в начале XX века и сдавал в аренду городской управе под высшее начальное женское училище. В народе здание и училище так и прозвали - «Пироговское».

В последующие годы в доме подрядчика Пирогова размещались самые разные организации. В 1916 году в нем находился Петропавловский комитет партии социалистов-революционеров и библиотека с читальней. Здесь же продавали партийную литературу.

Во время революции здание занимали различные уездные учреждения.

Фото: Управление культуры, развития языков и архивного дела акимата СКО

С 1917 года в нем размещалось исполнительное бюро Совета рабочих и солдатских депутатов. В мае 1918 года здесь проходило общее собрание медицинских организаций Петропавловска и уезда, где присутствовал Исидор Дубынин – известный революционер, руководитель и организатор первого большевистского горкома. В июне этого же года он организовал оборону города в связи с мятежом белочехов. Когда Петропавловск оказался в руках мятежников, членов Совета рабочих и солдатских депутатов, в том числе Дубынина, арестовали и расстреляли.

С 1939 года по решению горисполкома в доме Пирогова разместилась городская поликлиника. В 1985 году его передали областному врачебно-физкультурному диспансеру.

Позже памятник архитектуры оказался в частных руках. В 2019-м году здание отреставрировали. Однако его внешний вид вызвал массу критики со стороны горожан. Его перекрасили в темно-кирпичный цвет, на фасадах установили баннеры.

Фото: Олеся Жуковень

На сайте управления культуры архитектура дома Пирогова описана следующим образом: «Двухэтажное кирпичное здание имеет в плане Г-образную форму. Фундаменты кирпичные, ленточные, перекрытия — деревянные, полы — дощатые. Крыша железная, по тесовой обрешетке. Оконные проемы двойные, глухие, створные. Средняя высота помещений 3,5 м. Здание имеет богатый декор во внешнем оформлении. Кровельные парапетные стенки имеют элементы фигурной кирпичной кладки. На главном фасаде выделяются пилястры, две из них – в виде полуколонн. Наружные стены имеют ниши и сандрики над окнами первого и второго этажей. Левый боковой фасад полностью лишен декора. Внутренняя структура помещений обоих – коридорного типа, с двусторонним расположением комнат».

Здание регулярно выставляют на продажу. Сейчас на популярном сервисе по продаже недвижимости цена его указана в размере 110 млн тенге. Автор объявления отмечает, что требуется только косметический ремонт.