Архимед Мухамбетов возмутился стоимостью проекта общежития за 1,5 млрд тенге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области в рамках реализации третьей инициативы - «Повышения доступности и качества высшего образования и улучшения условий проживания студенческой молодежи» запланировано строительство общежитий трех средне специальных учебных заведений. Причем проектная стоимость одного из них – более 1,5 миллиарда тенге. Это стало поводом для возмущения акима области Архимеда Мухамбетова в ходе селекторного совещания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Общежития в регионе планируется построить для студентов автодорожного, политехнического и медицинского колледжей.

Как отметил заместитель акима области Сергей Карплюк, строительство общежитий позволит обеспечить жильем молодежь сельской местности и улучшить условия проживания 1250 студентов.

«В настоящее время разработаны две проектно-сметные документации: на строительство общежития на 500 мест при колледже автомобильного транспорта сметной стоимостью строительства 1,6 млрд, тенге, а также строительство общежития на 500 мест при политехническом колледже сметной стоимостью строительства 1,5 млрд. тенге», - сообщил С.Карплюк.

Что касается строительства общежития на 250 мест для студентов медколледжа, то, по словам замакима, проектно-сметная документация уже разработана и в декабре ожидается экспертное заключение. Предварительная стоимость строительства этого общежития составляет почти 1 миллиард тенге.

Между тем, все три объекта по строительству общежитий трех среднеспециальных учебных заведений уже включены в перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций на предстоящие три года.

Именно стоимость строительства общежитий и возмутила акима области А. Мухамбетова.

«Для колледжа автомобильного транспорта строительство общежития на 500 мест за 1,5 миллиарда тенге - это очень дорого. Не было контроля значит со стороны курирующих вопрос моих заместителей. Я сам буду разбираться по этим проектам: скорее всего там большие холлы, ненужные помещения и так далее. Я же говорил - не более миллиарда тенге нужно планировать. Причем строиться они будут за счет местного бюджета. Мы не можем 1,5 миллиарда тенге тратить на здание одного общежития. Зачем лишнее для студентов? Самое главное - комната, в которой они живут, кухня общая. Я уверен, что проектировщики кучу всего лишнего запроектировали. Вот самый оптимальный проект - здание общежития для студентов Костанайского педуниверситета. Поэтому поручаю заняться оптимизацией этих проект. Не пойдет так», - заключил А. Мухамбетов.