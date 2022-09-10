Архимед Мухамбетов поблагодарил всех казахстанцев за помощь погорельцам

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Аким Костанайской области в своем Instagram опубликовал пост со словами благодарности ко всем, кто поддержал пострадавших от лесных пожаров людей в Аулиекольском районе и словом, и делом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил глава региона, случившийся пожар в регионе стал серьезным испытанием на прочность единства страны в целом.

«Наши земляки, живущие под мирным небом, в один миг потеряли все и застыли в ужасе. Страшный пожар превратил в пепел лесной массив в Аулиекольском районе и уничтожил более 100 домов. В результате сотни наших земляков остались без крова. К сожалению, зафиксирована гибель одного человека»,- отметил А. Мухамбетов.

С первых дней пожаров, как подчеркнул аким области, чрезвычайную ситуацию под личный контроль взял Президент Касым-Жомарт Токаев.

«Посетив регион с рабочим визитом, он дал соответствующие поручения Правительству по локализации пожара и оказанию неотложной помощи пострадавшим. В результате пожарная опасность была устранена, а 7 сентября в ситуация в регионе полностью стабилизировалась»,- отметил Архимед Мухамбетов.

Теперь стоит общая и главная задача - восстановление разрушенной инфраструктуры и возвращение к обычной жизни граждан. Так, на жилищное строительство оставшихся без крова людей государством уже направлено 2,3 млрд тенге. Строительные компании приступили к постройке домов.

«Наряду с государством в общее дело вступили крупные ответственные предприятия, банки и благотворительные фонды, которые на собственные средства начали строительство ряда социальных объектов. Радует сплоченность нашего народа, который в едином порыве стремился оказать гуманитарную помощь пострадавшим. До сих пор из всех уголков Казахстана прибывают машины с продуктами, одеждой, предметами быта. На счет благотворительного фонда «Қайырымдылық.KZ» уже поступило 700 млн тенге»,- добавил глава региона.

В своем посте Архимед Мухамбетов выразил особую признательность пожарным, сотрудникам полиции, солдатам, выполнявшим воинский долг. Также он поблагодарил всех медицинских работников, которые в эти дни беспрерывно оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим.

«Выражаю огромную благодарность всем соотечественникам, предпринимателям и другим общественным организациям, оказавшим помощь в трудную минуту из разных регионов Казахстана»,- подытожил он.