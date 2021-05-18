Археологический туризм намерены развивать в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области планируют развивать археологический туризм. Данное направление совершенно новое для региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Директор Центра по охране и использованию историко-культурного наследия Ракат Мамбеталинов рассказал, что после музеефикации археологических объектов для туристов откроют к ним доступ.
«Любой желающий, кто захочет прикоснуться к истории, сможет туда приехать. В этом году музеефицирован будет «Кызыл-Оба». Над раскопом мы поставим большой навес. Лето у нас короткое. Не все успевают посмотреть мазар. После установки навеса на памятник можно приезжать круглый год. Планируем в этом году начать развитие археологического туризма. У нас больше развит познавательный туризм, люди едут отдыхать на наши озера. Археологический же туризм не развивался вообще. Возможно, даже ни в одном из регионов нашей страны», - сказал Р. Мамбеталинов.
После того, как археологи проведут свои работы, памятник откроют для посещений. Туристы смогут приезжать и принимать участие в раскопках.
«Будет возможность копать, очистить, реконструировать кирпич, поработать с сосудом-чигирем – окунуться в мир археологии. На Ак-Ирий планируем историческую реконструкцию. Поставим жилища, сделаем ров. Надеемся, что это будет полезным для учителей истории, учеников школ, студентов, которые планируют заниматься историей», - сообщил Р. Мамбеталинов.
Он добавил, что теперь нужно решить вопрос инфраструктуры и привлечь туроператоров.
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