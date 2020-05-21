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Археологический парк-музей благоустроят в Таразе

Автор:  
Галина Скрипник
21 Мая 2020, 14:31
Археологический парк-музей благоустроят в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Историко-этнокультурный комплекс «Көне Тараз» посетил в ходе объезда по областному центру аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В комплексе «Көне Тараз» Бердибек Сапарбаев ознакомился с работой Дома дружбы КГУ «Қоғамдық келісім», одной из самых уникальных достопримечательностей областного центра. Необычное здание в виде опрокинутой пиалы возведено пять лет назад в честь 550-летия Казахского ханства.

Сегодня в Доме дружбы работают центры этнокультурных объединений, а их в Жамбылской области 23. Функционируют кабинеты медиации, творческие кружки для учеников. В холле здания проходят выставки. Конференц-залы позволяют организовать мероприятия с участием до нескольких десятков человек. Но из-за ряда проблем используются не все кабинеты.

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По словам Маржан Кужаевой, заместителя председателя, заведующей секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Жамбылской области, во время дождей крыша протекает, система отопления работает плохо, требуется ремонт фасада здания.

Бердибек Сапарбаев также заметил, что в плачевном состоянии находится и смотровая башня, расположенная рядом с Домом дружбы. Глава региона поручил ответственным ведомствам изучить все проблемные вопросы и представить детальный план по их решению.

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Рядом с Домом дружбы находится археологический парк-музей под открытым небом, где открыты для просмотра баня-хаммам, медресе, караван-сарай, магистральная улица, ирригационные и водопроводные системы, жилые и ремесленные кварталы древнего городища Тараз. В самом здании исторического музея хранятся ценные археологические находки, обнаруженные здесь же во время раскопок. Этот исторический объект пользуется большой популярностью среди туристов.

По словам администрации, чтобы сделать парк-музей еще более привлекательным, необходимо установить систему, которая защищала бы здание от проникновения воды, провести освещение. В административном корпусе, в сыром и темном подвале, хранятся бесценные артефакты, возраст которых датируется в пределах тысячи лет.

Бердибек Сапарбаев поручил привести в порядок археологический парк-музей и его административный корпус.

«Тараз сохранил в своих недрах двухтысячелетнюю историю. Наша обязанность - передать это уникальное наследие потомкам. Мы должны помнить и чтить богатую историю священной аулиеатинской земли», - сказал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Историко-этнокультурный комплекс «Көне Тараз» знаменит необычными архитектурными сооружениями. Бердибек Сапарбаев поручил привести их в порядок, очистить и благоустроить территорию комплекса, посадить цветы, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.


Жамбылская область   Культура   Акимат   Строительство   История одного здания  
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