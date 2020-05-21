Археологический парк-музей благоустроят в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Историко-этнокультурный комплекс «Көне Тараз» посетил в ходе объезда по областному центру аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В комплексе «Көне Тараз» Бердибек Сапарбаев ознакомился с работой Дома дружбы КГУ «Қоғамдық келісім», одной из самых уникальных достопримечательностей областного центра. Необычное здание в виде опрокинутой пиалы возведено пять лет назад в честь 550-летия Казахского ханства.

Сегодня в Доме дружбы работают центры этнокультурных объединений, а их в Жамбылской области 23. Функционируют кабинеты медиации, творческие кружки для учеников. В холле здания проходят выставки. Конференц-залы позволяют организовать мероприятия с участием до нескольких десятков человек. Но из-за ряда проблем используются не все кабинеты.

По словам Маржан Кужаевой, заместителя председателя, заведующей секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Жамбылской области, во время дождей крыша протекает, система отопления работает плохо, требуется ремонт фасада здания.

Бердибек Сапарбаев также заметил, что в плачевном состоянии находится и смотровая башня, расположенная рядом с Домом дружбы. Глава региона поручил ответственным ведомствам изучить все проблемные вопросы и представить детальный план по их решению.

Рядом с Домом дружбы находится археологический парк-музей под открытым небом, где открыты для просмотра баня-хаммам, медресе, караван-сарай, магистральная улица, ирригационные и водопроводные системы, жилые и ремесленные кварталы древнего городища Тараз. В самом здании исторического музея хранятся ценные археологические находки, обнаруженные здесь же во время раскопок. Этот исторический объект пользуется большой популярностью среди туристов.

По словам администрации, чтобы сделать парк-музей еще более привлекательным, необходимо установить систему, которая защищала бы здание от проникновения воды, провести освещение. В административном корпусе, в сыром и темном подвале, хранятся бесценные артефакты, возраст которых датируется в пределах тысячи лет.

Бердибек Сапарбаев поручил привести в порядок археологический парк-музей и его административный корпус.

«Тараз сохранил в своих недрах двухтысячелетнюю историю. Наша обязанность - передать это уникальное наследие потомкам. Мы должны помнить и чтить богатую историю священной аулиеатинской земли», - сказал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Историко-этнокультурный комплекс «Көне Тараз» знаменит необычными архитектурными сооружениями. Бердибек Сапарбаев поручил привести их в порядок, очистить и благоустроить территорию комплекса, посадить цветы, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.