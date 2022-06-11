11 Июня 2022 13:05

Археологические памятники под ногами: как их находят ученые из СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Как и зачем североказахстанские археологи проводят мониторинг памятников, почему исчезают потенциально интересные места для раскопок – в интервью директора Центра по охране и использованию историко-культурного наследия Раката Мамбеталинова корреспонденту МИА «Казинформ».

В Северо-Казахстанской области находятся 436 памятников археологии. Охватывают они период от каменного века до средневековья. Наиболее известные – это поселение Ботай, Ак-Ирий, храмовый комплекс Байкара и один из последних найденных Кызыл Оба, относящийся к эпохе Золотой Орды.

- Ракат Мажкенович, понятно, что не все 436 археологических памятников исследованы. За ними ведется какое-то наблюдение?

- Наш центр проводит мониторинг археологических памятников. Из 436 памятников раскопаны и изучены всего 20-25 %. Все остальное просто было выявлено, заложили шурфы, раскопки не проводились. Шурф – изъятая часть грунта, по которой можно определить имеются ли здесь культурные слои. Если земля однородная, чистый чернозем, значит, там ничего нет. Там, где была деятельность человека, земля более уплотненная, другого цвета в зависимости от территории. Для археологов культурные слои очень важны.

- То есть, под ногами жителей области потенциально может находиться какое-то важное с точки зрения археологии место? Как его разглядеть?

- Сверху обыватель видит просто землю: грунт, дерн. Снизу же может быть песок, глина, какие-то неестественные материалы, которые прослеживаются в виде линий. Когда мы видим это на «разрезе», то можем определенно говорить, что здесь интересное для археологов место. Наносим на карту. Позже при выделении финансирования или какой-либо ученый начинает изучать, то закладываются полноценные археологические раскопки. Регулярно мы проверяем все найденные памятники. К сожалению, последний крупный мониторинг проводился в 2005-2007 годы. В этом году мы возобновили работу, сейчас нам помогают современные технологии. В программе Google Earth просматриваем отмеченные ранее места и видим, что некоторых курганов уже нет.

- Дело рук человека?

- Не всегда. Некоторые оказались распаханными. Какие-то «съел» овраг, на некоторых участках, где были курганы, стоит вода после разливов. Лисы и барсуки роют норы. Мы сейчас проверяем все данные, выезжаем на места. Выискиваем памятники по старым координатам. Делаем обмеры курганов, могильников, поселений. Наносим на карту новые географические координаты, ведем паспортизацию и учет.

С большим сожалением отмечу, большинство памятников разграблены. Это происходило и в досоветское время, и в советское, и в наши дни. «Черные» копатели с металлоискателем ищут монеты царской России, пуговицы, крестики, домашнюю утварь, оружие – то, что пользуется спросом у антикваров. Глиняные сосуды и горшки им не интересны, разбрасывают обычно, а мы потом не можем собрать воедино. Просто пройти с металлоискателем и поднять что-либо с поверхности, не карается законом, но как только они начинают раскопки, наступает ответственность. Например, у села Петровки есть крупное поселение эпохи бронзы. Оно было частично разграблено. Мы ждем, что будет ужесточаться законодательство в этом направлении.

- Вы упомянули о том, что некоторые памятники исчезли из-за распахивания земли. Об этом говорил и наш знаменитый ученый Виктор Зайберт. Неужели до сих пор нет нормы, обязывающей владельцев земли выяснить, нет ли на ней археологических памятников?

- Сейчас требования на самом деле ужесточили. При освоении земельного участка необходимо провести археологическую экспертизу. Теперь любая разработка карьера согласовывается через управление культуры, наш центр. Мы подписали с районными акиматами охранные обязательства сельских округов. В них указано, где и какие памятники расположены. Если акимат передает в аренду участок, то землепользователь знает, что там есть археологический памятник и обходит его, делает опашку. Раньше этого не было, и потеряли много интересных мест.

- Новые памятники находите?

- На прошлой неделе проводили мониторинг в Есильском районе и там совершенно случайно обнаружили неизвестный курган. С нами был студент-практикант, дали ему самостоятельно привести нас по картам к поселению у Петровки. Он немного запутался и мы выехали на другую дорогу и вот так случайно нашли курган, который не значится ни в одном из отчетов. Предположительно, относится к периоду раннего железного века либо эпохе бронзы. Более детально можно сказать при раскопках. Когда мы проводим мониторинг, обращаем внимание на каждую кочку. По полю тоже ходим не просто так, смотрим под ноги, как говорится. Возможно, есть какой-то подъемный материал: камни нестандартной формы, обработанные, наконечники стрел – детали, которые не заметны простому человеку, но крайне интересны археологам.





- Ракат Мажкенович, чем отличаются курганы и могильники?

- Могильник – это место, где захоронены один-два человека. Курган – наслоение нескольких захоронений и бывает, что разных периодов. Например, на кургане «Байкара» есть захоронения сакского и гуннского периодов. Обычно курган находится на самой высокой точке, не подвергается подтоплениям, с точки зрения религии – ближе к небу. Часто для захоронений уже было готовое сооружение. Например, одни племена покорили других и уже своих в этом месте хоронят. Случалось, что прежние захоронения убирали или оставляли под нижними слоями. Это было замечено и в средневековый период. Сейчас идут раскопки на Кызыл-Обе. Вроде нашли нулевую точку, но после вскрытия части пола увидели, что есть еще слой. Возможно, этот мазар стоит на другом захоронении.

- Сколько в итоге археологических памятников осталось в нашей области?

- Археологический мониторинг еще не закончен. Это кропотливый процесс. Чтобы объехать все памятники, нам понадобится почти два года. За день мы можем обследовать шесть-семь объектов, если они находятся рядом. Не везде есть проезд к памятникам. Бывает, что за день всего пару памятников успеваем посмотреть. Археологические объекты, в основном, располагаются вдоль водоемов. У нас это реки Есиль, Селеты, Иманбурлук, Акканбурлук. Слабо исследованы Тимирязевский, Аккайынский районы. Мы предполагаем, что там должно быть много памятников средневекового периода.