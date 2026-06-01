Археологи обнаружили ценные находки в древнем городище Жанкент

Археологические раскопки, начатые на территории средневекового городища Жанкент в Казалинском районе Кызылординской области, продолжаются в жилом секторе Шахристана, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в областном Центре охраны историко-культурного наследия, во время вскрытия культурных слоев древнего города археологи обнаружили ряд ценных артефактов.

Фото: Центр охраны историко-культурного наследия Кызылординской области

— В ходе раскопок были найдены фрагменты керамических сосудов, асыки и кости животных. Керамические изделия позволяют изучить виды и особенности изготовления предметов повседневного обихода жителей города, а останки животных помогают определить основные направления хозяйственной деятельности и особенности питания населения. Все находки зарегистрированы, произведены необходимые замеры и оформлена соответствующая научная документация. Полученные материалы помогут получить новые сведения о быте, хозяйстве и культурной жизни жителей городища, — говорится в сообщении.

Фото: Центр охраны историко-культурного наследия Кызылординской области

В дальнейшем найденные артефакты будут направлены на лабораторные и научные исследования.

Фото: Центр охраны историко-культурного наследия Кызылординской области

Напомним, недавно в городище Жанкент при поддержке акимата Кызылординской области были начаты археологические раскопки.