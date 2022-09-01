Археологи Израиля обнаружили массивный бивень древнего слона

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ – На юге Израиля археологи обнаружили огромный бивень доисторического слона, на которого охотились древние люди около полумиллиона лет назад, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

Управление древностей Израиля объявило в среду, что окаменелость длиной 2,5 м, принадлежащая давно вымершему слону с прямыми бивнями, была найдена во время совместных раскопок с исследователями из Тель-Авивского университета и Университета Бен-Гуриона.

Возглавлявший раскопки археолог управления древностей Ави Леви сообщил, что это «самый большой полный ископаемый бивень, когда-либо найденный в Израиле или на Ближнем Востоке».

По данным управления древностей, это место датировано поздним периодом нижнего палеолита, около 500 тыс. лет назад, где ранее в окрестностях были найдены каменные орудия человека.

Археолог Омри Барзилай отметил, что находка была «очень загадочной», потому что было неясно, охотились ли древние люди на огромного монстра или принесли сюда срубленный бивень животного.

Ученные предполагают, что полмиллиона лет назад, на месте обнаружения древнего слона было болото или мелководное озеро, идеальное место для обитания древних гоминидов (семейство приматов, включающее людей и больших человекообразных обезьян - прим. ред.).

Фото: cbsnews.com











