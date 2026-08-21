Архары попали в объектив фотоловушки в горах Тарбагатая
Архары попали в объектив фотоловушки, установленной на территории Тарбагатайского государственного национального природного парка, передает агентство Kazinform.
В Тарбагатайском государственном национальном природном парке фотоловушка запечатлела архаров в естественной среде обитания.
На полученных кадрах животные свободно передвигаются по горным склонам Тарбагатая.
Территория Тарбагатайского государственного национального природного парка является одним из мест обитания архаров.
Ранее сообщалось, что численность редких джейранов, куланов, архаров растет в Казахстане.