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    15:53, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Архары попали на кадры фотоловушки в Каратауском природном заповеднике

    Архары попали на кадры фотоловушки в Каратауском природном заповеднике
    Фото: кадр из видео

    В Каратауском государственном природном заповеднике засняли на фотоловушку архаров, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов РК.

    Архары обитают в гористых местностях, предпочитая пологие склоны и равнины. Взрослые самцы достигают массы более 200 кг. Привлекают к себе внимание красивыми рогами и густой шерстью. 

    Мощные рога архаров служат оружием и украшением во время брачного периода.

    Архары включены в Красную книгу Казахстана.

    Теги:
    Казахстан Природа Животные Красная книга
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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