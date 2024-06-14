Архары попали на кадры фотоловушки в Каратауском природном заповеднике

В Каратауском государственном природном заповеднике засняли на фотоловушку архаров, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Архары обитают в гористых местностях, предпочитая пологие склоны и равнины. Взрослые самцы достигают массы более 200 кг. Привлекают к себе внимание красивыми рогами и густой шерстью.

Мощные рога архаров служат оружием и украшением во время брачного периода.

Архары включены в Красную книгу Казахстана.