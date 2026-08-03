Аргентинские школьники познакомились с Казахстаном через творчество Димаша Кудайбергена

В аргентинском городе Эсейса реализовали необычный образовательный проект, благодаря которому школьники смогли познакомиться с культурой Казахстана, передает Kazinform со ссылкой на dimashnews.com.

Автором инициативы стала преподаватель Паола Ромина Профета. В течение года ученики школы № 13 работали над проектом под названием «Имена и идентичность: от знакомства с Казахстаном к выбору собственного жизненного пути».

Особое внимание в рамках проекта было уделено сходствам между двумя странами. Школьники сравнили Чарынский каньон с ущельем Кебрада-де-лас-Кончас, озеро Каинды — с Вилья-Трафуль, а долину Торыш — с аргентинской Лунной долиной.

Одной из центральных частей проекта стало знакомство с творчеством Народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергена. Ученики посмотрели и проанализировали клип «Love’s Not Over Yet», обсудили его сюжет, а затем написали письма артисту, предложив собственные варианты продолжения истории и пригласив его посетить Аргентину.

По словам организаторов, Димаш стал для детей примером человека, который благодаря таланту, трудолюбию и уважению к своим корням сумел добиться международного признания.

Итоги проекта были представлены на научной ярмарке, где посетители смогли познакомиться с экспозицией, посвященной Казахстану и Аргентине, увидеть сравнительные материалы о двух странах, а также узнать истории, которыми ученики поделились, рассказывая о своих жизненных целях, ценностях и мечтах.

Ранее сообщалось о том, что итальянские поклонники Димаша провели благотворительную акцию в поддержку детских домов Актобе.